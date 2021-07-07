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07 июля 2021, 14:26 453

СБУ разоблачила миллионные махинации при ремонте аэропорта "Запорожье"

07 июля 2021, 14:26 453
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Фото: СБУ
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Служба безопасности Украины разоблачила миллионные махинации при ремонте взлетно-посадочной полосы аэропорта "Запорожье"

Как передает RegioNews, об этом сообщили в пресс-центре СБУ.

Руководство этого стратегического объекта допустило нарушения при ремонте взлетно-посадочной полосы аэродрома. Вследствие чего госбюджету нанесен ущерб более чем на 9 млн грн", - говорится в сообщении.

По версии следствия, чиновник аэропорта "закрыл глаза" на некачественный ремонт полосы. Вместо того чтобы обратиться к подрядчику за гарантийным случаем, фигурант нашел новую компанию, которая занялась ремонтом этих самых участков.

Такие действия привели к уплате двойной стоимости работ и, как следствие, к нанесению ущерба коммунальному предприятию на более чем 9 млн грн.

В рамках ранее открытого уголовного производства следователями спецслужбы чиновнику сообщено о подозрении. Ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок от двух до пяти лет.

Ранее сообщалось, что на Харьковщине разоблачили махинации с избирательными бюллетенями на полмиллиона.

СБУ деньги расследование бюджет аэропорт ремонт

 
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