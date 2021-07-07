СБУ разоблачила миллионные махинации при ремонте аэропорта "Запорожье"

Фото: СБУ

Как передает RegioNews, об этом сообщили в пресс-центре СБУ.

Руководство этого стратегического объекта допустило нарушения при ремонте взлетно-посадочной полосы аэродрома. Вследствие чего госбюджету нанесен ущерб более чем на 9 млн грн", - говорится в сообщении.

По версии следствия, чиновник аэропорта "закрыл глаза" на некачественный ремонт полосы. Вместо того чтобы обратиться к подрядчику за гарантийным случаем, фигурант нашел новую компанию, которая занялась ремонтом этих самых участков.

Такие действия привели к уплате двойной стоимости работ и, как следствие, к нанесению ущерба коммунальному предприятию на более чем 9 млн грн.

В рамках ранее открытого уголовного производства следователями спецслужбы чиновнику сообщено о подозрении. Ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок от двух до пяти лет.

Ранее сообщалось, что на Харьковщине разоблачили махинации с избирательными бюллетенями на полмиллиона.