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10 марта 2020, 12:32 1

Запорожцы приносят на место трагедии в "Дубовой роще" цветы и игрушки

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10 марта 2020, 12:32 1
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В Запорожье в парке "Дубовая роща" собрались горожане, чтобы почтить память погибшей девочки
Фото: ZаБор
В Запорожье в парке "Дубовая роща" собрались горожане, чтобы почтить память погибшей девочки

Об этом сообщает Regionews со ссылкой на ZаБор.

Во вторник, 10 марта, в парк пришли около сотни горожан с цветами и игрушками. Их возложили возле фотографии погибшей девочки.

Еще вчера у места, где на девочку упала скульптура, начали появляться первые игрушки.

Напомним, 8 марта в центральном городском парке "Дубовая роща" на 8-летнюю девочку упала деревянная фигура. Ребенка доставили в больницу, но спасти ее не удалось.

Мэр Буряк сообщил, что руководство парка отстранили от обязанностей. Также в городе обещают проверить места отдыха и аттракционы.


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