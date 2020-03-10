Запорожцы приносят на место трагедии в "Дубовой роще" цветы и игрушки
В Запорожье в парке "Дубовая роща" собрались горожане, чтобы почтить память погибшей девочки
В Запорожье в парке "Дубовая роща" собрались горожане, чтобы почтить память погибшей девочки
Об этом сообщает Regionews со ссылкой на ZаБор.
Во вторник, 10 марта, в парк пришли около сотни горожан с цветами и игрушками. Их возложили возле фотографии погибшей девочки.
Еще вчера у места, где на девочку упала скульптура, начали появляться первые игрушки.
Напомним, 8 марта в центральном городском парке "Дубовая роща" на 8-летнюю девочку упала деревянная фигура. Ребенка доставили в больницу, но спасти ее не удалось.
Мэр Буряк сообщил, что руководство парка отстранили от обязанностей. Также в городе обещают проверить места отдыха и аттракционы.
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