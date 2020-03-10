Запорожцы приносят на место трагедии в "Дубовой роще" цветы и игрушки

В Запорожье в парке "Дубовая роща" собрались горожане, чтобы почтить память погибшей девочки

Фото: ZаБор

В Запорожье в парке "Дубовая роща" собрались горожане, чтобы почтить память погибшей девочки

Об этом сообщает Regionews со ссылкой на ZаБор.

Во вторник, 10 марта, в парк пришли около сотни горожан с цветами и игрушками. Их возложили возле фотографии погибшей девочки.

Еще вчера у места, где на девочку упала скульптура, начали появляться первые игрушки.

Напомним, 8 марта в центральном городском парке "Дубовая роща" на 8-летнюю девочку упала деревянная фигура. Ребенка доставили в больницу, но спасти ее не удалось.

Мэр Буряк сообщил, что руководство парка отстранили от обязанностей. Также в городе обещают проверить места отдыха и аттракционы.