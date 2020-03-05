В Запорожье назначили руководителя Коммунарского отделения полиции

Новым руководителем стал подполковник полиции Сергей Воловик, который до этого возглавлял Заводское отделение полиции ГУНП в Запорожской области

Новым руководителем стал подполковник полиции Сергей Воловик, который до этого возглавлял Заводское отделение полиции ГУНП в Запорожской области

Об этом RegioNews сообщили в отделе коммуникаций полиции Запорожской области.

Заместитель начальника ГУНП – начальник криминальной полиции Руслан Невожай отметил, что Коммунарское отделение полиции является одним из центральных подразделений Запорожья и, в то же время, на территории обслуживания сложная криминогенная ситуация.

Сообщается, что новый руководитель имеет 25-й опыт работы, в основном в оперативных подразделениях.

В конце встречи руководитель пообщался с личным составом, проверил условия, в которых работают полицейские и порядок несения службы.