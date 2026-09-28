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28 вересня 2026, 09:42

Ворожі атаки на Київщину: пошкодження у п'яти районах, 3 загиблих, 8 поранених

28 вересня 2026, 09:42
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Фото: поліція
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Російські війська продовжують масовано атакувати Київщину ударними безпілотниками. Під ударами ворога за останню добу опинилися цивільні об'єкти у п'яти районах області

Про це повідомляє голова Київської ОВА Тимур Ткаченко, передає RegioNews.

Внаслідок атак загинули троє жителів регіону, ще 8 людей отримали поранення різного ступеня тяжкості. Постраждалим надають усю необхідну меддопомогу.

Загалом у п'яти районах області пошкоджений 21 цивільний об'єкт:

  • Броварський район – пошкоджені два складські та два адміністративні приміщення.
  • Бучанський район – уйнувань зазнали приватне домоволодіння, ринок та шість транспортних засобів.
  • Фастівський район – виробниче приміщення та шість автомобілів.
  • Бориспільський район – один транспортний засіб.
  • Білоцерківський район – пошкоджені сільськогосподарське підприємство та багатоквартирний будинок.

На місцях подій продовжують працювати екстрені служби, які фіксують наслідки ворожих ударів та ліквідовують руйнування.

Нагадаємо, у Києві внаслідок нічної російської атаки постраждали четверо людей. У кількох районах столиці зафіксували влучання та пошкодження будівель, виникли пожежі.

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