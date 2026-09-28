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28 вересня 2026, 09:24

Росіяни вдарили по двох районах Дніпропетровщини: є пошкодження

28 вересня 2026, 09:24
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Фото: ОВА
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У ніч на 28 вересня російські війська атакували безпілотниками два райони Дніпропетровської області. Під ударом опинилися Синельниківщина та Нікопольщина

Про це повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа, передає RegioNews.

У Синельниківському районі загарбники поцілили по Васильківській громаді, де внаслідок атаки понівечено інфраструктурні об'єкти. На Нікопольщині під ворожим вогнем опинився райцентр – там пошкоджений ринок.

На щастя, в обох випадках обійшлося без постраждалих.

Нагадаємо, в ніч на 28 вересня внаслідок ворожих ударів по Салтівському та Київському районах Харкова постраждали понад 20 людей, серед них – 8 дітей.

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