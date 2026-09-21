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21 вересня 2026, 11:45

Завершилася програма спрощеного повернення із СЗЧ: які правила діють тепер

21 вересня 2026, 11:45
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Фото: Міноборони
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До 20 вересня включно діяла програма спрощеного повернення із СЗЧ для військовослужбовців, у яких самовільне залишення частини було зафіксоване до 12 червня 2026 року

Про це повідомили в Міністерстві оборони, передає RegioNews.

Відтепер, після 20 вересня, добровільне повернення із СЗЧ здійснюється на загальних умовах – через Військову службу правопорядку (ВСП), батальйони резерву тощо.

Зміна умов передбачає низку ускладнень для військових: довший процес повернення, триваліше очікування на відновлення грошового забезпечення, відсутність можливості самостійно обрати військову частину для продовження служби.

  • Куди звертатися: до органів Військової служби правопорядку (ВСП) або за номером гарячої лінії Міноборони 1519.
  • Що робить ВСП: надає інформацію про батальйони резерву та видає відповідний припис.
  • Дії в батальйоні резерву: військового зараховують до списку, перевіряють наявність даних у ЄРДР та готують повідомлення для попередньої частини (або бригади пріоритетного комплектування за згодою).
  • Рекомендаційні листи: враховуються лише від бойових бригад, які потребують поповнення.
  • Звільнення від кримінальної відповідальності: військовий може уникнути відповідальності за первинне СЗЧ під час воєнного стану, якщо подасть рапорт, отримає згоду командира на продовження служби та звернеться до суду через клопотання. Деталі можна дізнатися за номером 1519.

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