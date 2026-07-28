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28 липня 2026, 13:34

В Одесі затримали працівницю ТЦК, яка вимагала $11 тисяч за оформлення інвалідності та відстрочки від мобілізації

28 липня 2026, 13:34
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Фото: ОГП
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В Одесі правоохоронці викрили працівницю районного ТЦК та СП. Посадовиця вимагала хабар за вплив на рішення про встановлення військовозобов'язаному III групи інвалідності та подальше оформлення відстрочки від мобілізації

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Офіс генпрокурора.

У травні 2026 року до посадовиці через знайомого юриста звернулися за консультацією щодо оформлення військовозобов’язаному групи інвалідності та отримання на цій підставі відстрочки від мобілізації.

Скориставшись службовим становищем та знанням процедур, жінка заявила, що без її допомоги оформити документи неможливо. За 11 тисяч доларів вона пообіцяла домовитися з головою експертної комісії щодо інвалідності та з керівництвом РТЦК – щодо відстрочки.

Чоловік одразу звернувся до правоохоронців, тож надалі діяв під їхнім контролем. Жінку затримали в одному з одеських ресторанів під час отримання першої частини хабаря у розмірі 6200 доларів.

Затриманій повідомили про підозру за ч. 3 ст. 369-2 КК України (зловживання впливом, поєднане з вимаганням). Суд відправив її під варту з можливістю внесення майже 1 мільйона гривень застави.

Фігурантці загрожує до 8 років увʼязнення з конфіскацією майна.

Нагадаємо, раніше на Волині затримали ділка, який обіцяв "списати" прикордонника зі служби за 20 тисяч доларів. Фігуранту оголосили підозру.

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