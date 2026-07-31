220 гектарів лісу на Закарпатті під "дачу Медведчука": ексчиновнику повідомили про підозру

Фото: Прокуратура України

У справі про 226 гектарів землі під резиденцією «Ведмежа Діброва», яку пов’язують із родиною Медведчука, з'явився новий підозрюваний

Про це повідомила Національна поліція, передає RegioNews.

Йдеться про колишнього директора філії ДП "Ліси України", який також є депутатом Свалявської міської ради VIII скликання.

За даними слідства, перебуваючи на посаді, посадовець не вжив заходів для запобігання, виявлення та припинення незаконного використання лісової ділянки площею 63,6 гектара. Через бездіяльність посадовця державі, за оцінками правоохоронців, завдано збитків на понад 5,3 млн грн.

Ексдиректору повідомили про підозру за фактом службової недбалості.

Слідство встановило, що землі належали до експлуатаційних лісів і мали використовуватися для ведення лісового господарства та заготівлі деревини. Натомість на цій території звели комплекс "Ведмежа Діброва", який фактично використовувався як закрита приватна зона відпочинку.

За оцінками правоохоронців, незаконне вилучення понад 220 гектарів лісових земель завдало державі збитків на 27 млн грн.

Наразі обвинувальні акти щодо трьох фігурантів уже скеровано до суду.

Як відомо, раніше у справі про незаконне використання понад 220 гектарів державного лісу на Закарпатті підозри отримали шість осіб. Серед них –керівники лісових господарств, колишній голова Воловецької РДА та директор приватної компанії. За даними ДП "Ліси України", вартість цих земель становить близько 2,5 млрд грн.