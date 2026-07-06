Смертельна сварка на Харківщині: чоловік до смерті побив дружину
Поліцейські Харківщини затримали чоловіка за нанесення смертельних тілесних ушкоджень дружині
Про це повідомила поліція Харківської області, передає RegioNews.
До правоохоронців надійшло повідомлення про те, що в одному з домоволодінь селища Краснокутськ під час сімейної сварки 64-річний чоловік завдав своїй дружині тілесних ушкоджень по обличчю. Від отриманих травм жінка померла.
На місце події виїжджала слідчо-оперативна група. Правоохоронці задокументували обставини події та затримали зловмисника в порядку статті 208 КПК України.
За процесуального керівництва прокуратури слідчі повідомили фігуранту про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 121 (умисне тяжке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України.
Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від семи до десяти років.
Нагадаємо, що у селі Квасово Берегівського району поліцейські розкрили умисне вбивство 62-річного чоловіка