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06 липня 2026, 19:43

"Рейд" помстився за Київ: на Брянщині знищено російський ЗРК С-400

06 липня 2026, 19:43
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Фото: скриншот із відео
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Підрозділ Сил безпілотних систем ЗСУ — 413-й полк "Рейд" — знищив у Брянській області Росії пускову установку зенітного ракетного комплексу С-400, яку російські війська використовували для запуску балістичних ракет по Києву

Про це йдеться у відео на сторінці підрозділу, передає RegioNews.

Як повідомили військові, удару завдали під час чергової масованої атаки РФ по території України.

За інформацією полку, знищена пускова установка застосовувалася для обстрілів української столиці балістичними ракетами.

У підрозділі наголосили, що успішне ураження комплексу С-400 сприятиме зменшенню загрози для цивільного населення України та допоможе запобігти новим російським ударам.

Нагадаємо, що у Києві кількість загиблих внаслідок масованої російської атаки у ніч на 6 липня зросла до 14 людей, 56 постраждали - з них семеро діти.

Росія випустила по Україні 68 ракет і 351 дрон, головна ціль – Київ.

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