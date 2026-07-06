"Рейд" помстився за Київ: на Брянщині знищено російський ЗРК С-400

Фото: скриншот із відео

Підрозділ Сил безпілотних систем ЗСУ — 413-й полк "Рейд" — знищив у Брянській області Росії пускову установку зенітного ракетного комплексу С-400, яку російські війська використовували для запуску балістичних ракет по Києву

Про це йдеться у відео на сторінці підрозділу, передає RegioNews .

Як повідомили військові, удару завдали під час чергової масованої атаки РФ по території України.

За інформацією полку, знищена пускова установка застосовувалася для обстрілів української столиці балістичними ракетами.

У підрозділі наголосили, що успішне ураження комплексу С-400 сприятиме зменшенню загрози для цивільного населення України та допоможе запобігти новим російським ударам.

Нагадаємо, що у Києві кількість загиблих внаслідок масованої російської атаки у ніч на 6 липня зросла до 14 людей, 56 постраждали - з них семеро діти.

Росія випустила по Україні 68 ракет і 351 дрон, головна ціль – Київ.