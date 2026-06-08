На Черкащині викрили наркогрупу: збували амфетамін на 200 тисяч гривень щомісяця

Фото: поліція Черкаської області

В Черкаській області правоохоронці викрили наркогрупу з доходом 200 тисяч гривень на місяць

Про це повідомила поліція Черкаської області, передає RegioNews .

За даними слідства, фігуранти займалися незаконним збутом амфетаміну.

Серед них — 49-річний організатор і двоє спільників віком 34 та 40 років.

Орієнтовний щомісячний дохід від незаконної діяльності, за цінами чорного ринку, становив понад 200 тисяч гривень.

Лідера групи поліцейські затримали в порядку ст. 208 КПК України. Йому повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 307 КК України — незаконний збут наркотичних засобів і психотропних речовин за попередньою змовою групою осіб.

Наразі вирішується питання щодо запобіжного заходу для підозрюваного та притягнення до відповідальності інших учасників групи.

Досудове розслідування триває.

Нагадаємо, що у Кривому Розі на Дніпропетровщині поліцейські викрили злочинну групу у складі 10 осіб, причетних до збуту психотропних речовин.