Фото: Генштаб ЗСУ/Facebook

У ніч на 22 липня РФ атакувала Україну однією балістичною ракетою "Іскандер-М", трьома керованими авіаційними ракетами Х-59/69 та 216 ударними БпЛА типу Shahed (в т.ч. реактивними), Гербера, Італмас та дронами-імітаторами типу "Пародія"

Про це передає RegioNews із посиланням на Повітряні сили ЗСУ.

Повітряну атаку відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ, безпілотні системи та мобільні вогневі групи.

Станом на 08:30 сили ППО знищили або подавили 3 керовані авіаційні ракети Х-59/69 та 204 російські безпілотники на півночі, півдні, центрі та сході країни.

Зафіксовано влучання ракети Іскандер-М та 12 ударних БпЛА на 12 локаціях, а також падіння уламків збитих цілей на 7 локаціях.

У ПС наголосили, що атака триває. В повітряному просторі є ворожі дрони.

Нагадаємо, 22 липня російські війська атакували Київську областьударними безпілотниками. Постраждали п'ятеро людей, троє з них – діти.

Також вночі росіяни атакували безпілотниками цивільну інфраструктуру Одеської області. Загинула жінка, пошкоджені будинки, склад та газопровід.