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Внаслідок бойових дій та обстрілів енергетичних об'єктів тимчасово залишається без електропостачання частина споживачів у восьми регіонах

Про це повідомляє Міненерго, передає RegioNews.

Йдеться про Дніпропетровську, Донецьку, Київську, Миколаївську, Одеську, Сумську, Харківську та Херсонську області.

"Енергетики працюють, щоб якнайшвидше повернути світло в оселі українців. Відновлювальні роботи тривають цілодобово", – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що застосування обмежень електроенергії 22 липня не прогнозується. Споживачам рекомендують, за можливості, перенести активне енергоспоживання на денний час – з 11:00 до 15:00.

Нагадаємо, у ніч на 22 липня РФ атакувала Україну однією балістичною ракетою "Іскандер-М", трьома керованими авіаракетами Х-59/69 та 216 ударними БпЛА. Зафіксовано влучання на 12 локаціях.