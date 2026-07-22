Фото: Держмитслужба

У пункті пропуску "Краківець–Корчова" митники вилучили незадекларовані ноутбуки на 800 тисяч гривень

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Держмитслужбу.

Під час огляду мікроавтобуса Fiat Ducato, який прямував із Польщі, митники виявили незадекларовану партію ноутбуків.

38-річний житель Волині обрав для проходження контролю "червоний коридор" та задекларував лише побутову техніку й дитячий самокат. Однак під час перевірки багажного відділення посадовці знайшли 64 новеньких ноутбуки марок Acer, Asus, Lenovo та інших брендів.

Орієнтовна вартість вилученої техніки становить 800 тисяч гривень.

За цим фактом складено протокол про порушення митних правил за ч. 2 ст. 471 Митного кодексу України.

Нагадаємо, в Україну з Польщі намагалися завезти партію препарату Mounjaro на 2 млн грн. Цей засіб є обмеженим до ввезення в країну.