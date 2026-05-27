Прикордонники Мукачівського загону відшукали 24-річного жителя Кам’янця-Подільського, який сам звернувся по допомогу

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Держприкордонслужбу.

Молодик повідомив, що перебуває у горах Рахівського району і через повне виснаження не може рухатися далі.

Після порятунку "верхолаз" зізнався, що хотів незаконно потрапити до Румунії. Він самостійно спланував маршрут через високогір’я, але вже за кілька годин пішої ходи зрозумів, що не розрахував власні сили.

Група реагування допомогла молодику спуститися з гір. Його доставили у прикордонний підрозділ. Медичної допомоги він не потребував.

За спробу незаконного перетину держкордону на молодика склали адмінпротокол за ст. 204-1 КУпАП. Подальшу правову оцінку його діям надасть суд.

Нагадаємо, у горах Марамуреш у Румунії рятувальники евакуювали знесиленого 30-річного українця, який незаконно перетнув кордон. Чоловік понад тиждень провів у горах без їжі.