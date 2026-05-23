23 травня 2026, 18:59

На Сумщині п'яний 64-річний водій мотоблока загинув у ДТП

Фото: Національна поліція
На Сумщині поліцейські встановлюють обставини смертельної дорожньо-транспортної пригоди, яка сталася у селі Хоружівка

Про це повідомила поліція області, передає RegioNews.

Зазначається, що аварія трапилася 22 травня близько 17:40.

За попередніми даними, 64-річний чоловік, керуючи саморобним мотоблоком, не впорався з керуванням та перекинув транспортний засіб на проїжджій частині дороги.

У поліції зазначили, що водій, ймовірно, перебував у стані алкогольного сп'яніння.

Унаслідок ДТП чоловік отримав тяжкі травми та помер у лікарні.

За фактом аварії слідчі відкрили кримінальне провадження. Досудове розслідування триває.

Правоохоронці закликають водіїв не сідати за кермо після вживання алкоголю та нагадують, що навіть незначна доза спиртного може суттєво знизити увагу та швидкість реакції.

Нагадаємо, на Одещині в місті Ізмаїл поліцейські встановлюють обставини дорожньо-транспортної пригоди, внаслідок якої тілесні ушкодження отримали троє дітей. Їх із травами різного ступеня тяжкості госпіталізували.

Сумська область ДТП водій ПДР алкоголь загиблий
