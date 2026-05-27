На Одещині легковик врізався у бетонний стовп: один чоловік загинув, ще один – у лікарні
ДТП сталася вночі 27 травня на дорозі між селами Саражинка і Перейма у Подільському районі
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції.
Автомобіль "ВАЗ" врізався у придорожній бетонний стовп. Поряд із легковиком перебували двоє чоловіків. Один із них загинув на місці, іншого медики доставили до лікарні з різними травмами.
Правоохоронці встановлюють усі обставини аварії.
Нагадаємо, ввеечрі 24 травня на трасі у Львівській області зіткнулися два кросовери. Внаслідок ДТП загинули три людини.
