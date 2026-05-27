27 травня 2026, 10:34

Загрожує довічне: на Чернігівщині затримали чоловіка за підозрою у зґвалтуванні двох падчерок

Фото: поліція
Поліцейські затримали жителя Ніжинського району, якого підозрюють у вчиненні сексуального насильства над малолітніми падчерками

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції.

Інформація про насильство над дітьми в одному з сіл району надійшла до поліції, після чого на місце виїхали слідчі та співробітники ювенальної превенції. Правоохоронці встановили, що до насильства причетний вітчим дівчаток. Зловмисника затримали.

Чоловіку оголосили підозру за ч. 4 та ч. 6 статті 152 КК України (зґвалтування особи, яка не досягла чотирнадцяти років, вчинене повторно).

Фігуранта помістили під варту без права внесення застави, йому загрожує до 15 років тюрми або довічне ув’язнення.

Досудове розслідування наразі триває.

Нагадаємо, раніше на Закарпатті затримали 59-річного чоловіка, який ґвалтував онуку, поки її мати була в пологовому. Зловмиснику загрожує довічне позбавлення волі.

Чернігівська область злочин згвалтування неповнолітні дитина затримання підозра
25 травня 2026
Працюють жінки та пенсіонери: як у регіонах переживають посилення мобілізації
В Україні переглядаються підходи до вимог мобілізації. У Раді депутати зареєстрували законопроект який пропонує стягувати оплату із заброньованих. У МОЗ збираються зняти бронь з частини медиків для по...
22 травня 2026
Справа про "порноофіси": коли держава легалізує порноіндустрію
Історія з "порноофісами" потенційно є значно серйознішою за банальні корупційні схеми
12 травня 2026
Мендель і Карлсон: чому Зеленський сам винен у цьому інтерв'ю
Шостий президент сам, фактично за руку, привів у владу людей, які тепер воюють проти нього
08 травня 2026
Мігранти в Івано-Франківську. Хто зароблятиме рейтинги на новому страху українців
Українські праворадикальні політики отримали свій шанс завдяки війні
