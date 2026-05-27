Поліцейські затримали жителя Ніжинського району, якого підозрюють у вчиненні сексуального насильства над малолітніми падчерками

Інформація про насильство над дітьми в одному з сіл району надійшла до поліції, після чого на місце виїхали слідчі та співробітники ювенальної превенції. Правоохоронці встановили, що до насильства причетний вітчим дівчаток. Зловмисника затримали.

Чоловіку оголосили підозру за ч. 4 та ч. 6 статті 152 КК України (зґвалтування особи, яка не досягла чотирнадцяти років, вчинене повторно).

Фігуранта помістили під варту без права внесення застави, йому загрожує до 15 років тюрми або довічне ув’язнення.

Досудове розслідування наразі триває.

