Вночі 30 квітня російські війська понад десять разів атакували безпілотниками Нікопольський район на Дніпропетровщині

Про це повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа, передає RegioNews.

Під ворожим ударом опинилися Нікополь, а також Покровська, Червоногригорівська та Марганецька громади.

Внаслідок атак виникли пожежі на АЗС та в споруді, що не експлуатується. Також пошкоджені приватні будинки.

На щастя, постраждалих немає.

Нагадаємо, вночі 30 квітня ворог спрямував удар по житлових кварталах та цивільних об'єктах у різних районах Одеси. Внаслідок атаки постраждали 16 людей.