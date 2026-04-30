На Харківщині ворожий дрон поцілив у приватний будинок: спалахнула пожежа, є постраждала
У ніч на 30 квітня російські безпілотники атакували житловий сектор у селищі Великий Бурлук Куп’янського району
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на ДСНС.
Внаслідок влучання у приватний будинок спалахнула пожежа.
Через вибухи отримала поранення 62-річна місцева мешканка.
На місці події працювали оперативний підрозділ ДСНС, медики та офіцер-рятувальник громади.
Нагадаємо, вночі 30 квітня росіяни понад десять разів атакували безпілотниками Нікопольський район на Дніпропетровщині. Внаслідок атак горіла АЗС, пошкоджені приватні будинки.
28 квітня 2026
Боротьба за роботу в умовах обстрілів: що відбувається із зайнятістю в прифронтових регіонах
Людям, які живуть поблизу зони бойових дій, крім частих обстрілів доводиться стикатися зі свавіллям в питаннях зайнятості з боку управлінців та чиновників
23 квітня 2026
Замість мобілізації – ОПГ. Що силовики виявили у діяльності ТЦК в Одесі й Харкові
СБУ та ДБР виявили факти вимагання грошей та катування громадян під прикриттям мобілізації, а один із ТЦК перетворили на катівню
21 квітня 2026
"Забуті" державою. Як працює соцдопомога біля лінії фронту
Соціальна допомога в Україні багато в чому тримається на людському факторі. Яскравий приклад – робота соціальних робітників. Багато з цих людей, попри низькі зарплати і щоденні ризики обстрілів, продо...
17 квітня 2026
"Удар помсти". Чому російських "яструбів війни" обурюють обстріли України
Російські війська б'ють по українських багатоповерхівках, але російські шовіністи цьому вже не радіють
У Дніпрі пролунали вибухи: виникли пожежі
30 квітня 2026, 10:38Стрілянина на Рівненщині: чоловік відкрив вогонь по військових ТЦК і поліцейському
30 квітня 2026, 10:25ВМС ЗСУ уразили російські катери, які охороняли Керченський міст
30 квітня 2026, 10:16На підприємстві в Полтаві пролунав вибух: що відомо
30 квітня 2026, 10:13Атака на Одесу: кількість постраждалих зросла до 20, двоє – у важкому стані
30 квітня 2026, 09:51Грип, ГРВІ та COVID-19 в Україні: за тиждень захворіли понад 117 тисяч людей
30 квітня 2026, 09:47Нічна ДТП на Львівщині: мотоцикліст та його пасажир опинилися в лікарні
30 квітня 2026, 09:36Пентагон розблокував $400 млн допомоги Україні, – Гегсет
30 квітня 2026, 09:18У Слов’янську з даху багатоповерхівки дістали залишки ракети
30 квітня 2026, 08:54У Польщі в лісі знайшли тіло зниклої українки – триває розслідування
30 квітня 2026, 08:49
27 квітня 2026
Прикордонники показали знищення ворожої техніки та ліквідацію групи окупантів
20 квітня 2026
Прикордонники показали, як знищили девʼять російських "Молній" на Харківщині
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
Боротьба за роботу в умовах обстрілів: що відбувається із зайнятістю в прифронтових регіонах
Замість мобілізації – ОПГ. Що силовики виявили у діяльності ТЦК в Одесі й Харкові
