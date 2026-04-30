На Сумщині через атаки росіян пошкоджені газопровід, підстанція та заклади освіти
Упродовж минулої доби внаслідок ворожих обстрілів на території Сумської області двоє цивільних отримали поранення
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції.
У Середино-Будській громаді внаслідок влучання ворожого БпЛА поранений 56-річний чоловік.
У Миколаївській селищній громаді внаслідок удару російського безпілотника постраждав 54-річний чоловік, пошкоджено обладнання підстанції та приватне домоволодіння.
У Ямпільській громаді пошкоджений багатоквартирний будинок, шість приватних домоволодінь і чотири гаражі.
У Березівській громаді зазнали руйнувань столярна майстерня, будинок культури, приміщення місцевої пожежної охорони, сільська рада, школа та дошкільний заклад, а також п’ять приватних будинків.
У Кролевецькій громаді пошкоджені три багатоквартирні будинки, один приватний будинок і три автомобілі.
У Великописарівській громаді пошкоджені два приватні будинки та легковик, ще один приватний будинок, а також вуличний трансформатор.
У Сумській міській громаді пошкоджені два приватні будинки, автомобіль і газопровід, а також чотири домоволодіння та два легковики.
У Краснопільській громаді пошкоджений приватний будинок і гараж.
Нагадаємо, протягом минулої доби російські окупаційні війська завдали 1062 удари по 39 населених пунктах Запорізької області. Внаслідок ворожих атак у Запорізькому районі поранення дістали три людини.