Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції.

У Середино-Будській громаді внаслідок влучання ворожого БпЛА поранений 56-річний чоловік.

У Миколаївській селищній громаді внаслідок удару російського безпілотника постраждав 54-річний чоловік, пошкоджено обладнання підстанції та приватне домоволодіння.

У Ямпільській громаді пошкоджений багатоквартирний будинок, шість приватних домоволодінь і чотири гаражі.

У Березівській громаді зазнали руйнувань столярна майстерня, будинок культури, приміщення місцевої пожежної охорони, сільська рада, школа та дошкільний заклад, а також п’ять приватних будинків.

У Кролевецькій громаді пошкоджені три багатоквартирні будинки, один приватний будинок і три автомобілі.

У Великописарівській громаді пошкоджені два приватні будинки та легковик, ще один приватний будинок, а також вуличний трансформатор.

У Сумській міській громаді пошкоджені два приватні будинки, автомобіль і газопровід, а також чотири домоволодіння та два легковики.

У Краснопільській громаді пошкоджений приватний будинок і гараж.

Нагадаємо, протягом минулої доби російські окупаційні війська завдали 1062 удари по 39 населених пунктах Запорізької області. Внаслідок ворожих атак у Запорізькому районі поранення дістали три людини.