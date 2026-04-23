23 квітня 2026, 11:32

Кадрові ротації в СБУ: Зеленський призначив нових керівників, зокрема у Києві

Фото: з відкритих джерел
Президент України Володимир Зеленський призначив начальників управлінь Служби безпеки України у Києві та області, а також у Херсонській і Харківській областях

Про це йдеться в указах голови держави, які опубліковано на сайті Офісу президента, передає RegioNews.

Згідно з документами, управління СБУ у Києві та області очолив Артем Борисевич (указ № 337/2026). Його попередника Артема Бондаренка звільнили указом № 334/2026. Раніше Борисевич керував спецслужбою на Херсонщині, звідки він був звільнений указом № 335/2026.

Посаду начальника СБУ в Херсонській області тепер отримав Володимир Ваврух (указ № 338/2026).

Також президент оновив керівництво у Харківській області: указом № 336/2026 з посади звільнений Олександр Куць, а на його місце призначений Денис Лутій (указ № 339/2026).

Усі укази підписані 22 квітня.

Нагадаємо, 25 березня Зеленський призначив глав департаментів контррозвідки та військової контррозвідки СБУ.

