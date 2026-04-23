Вранці 23 квітня британський принц Гаррі, герцог Сассекський, прибув з візитом до України

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на журналіста Крістофера Шипа.

"Добре повернутися в Україну", – сказав син короля Великобританії Чарльза, коли вийшов з потяга.

Шіп опублікував відео того, як принц виходить з вагону потяга та обіймається із людьми на пероні.

BREAKING: Prince Harry has arrived in Ukraine for an unannounced visit to Kyiv. pic.twitter.com/evFmkuPQS6 — Chris Ship (@chrisshipitv) April 23, 2026

Візит принца Гаррі не був попередньо анонсований публічно.

В інтерв'ю ITV News герцог Сассекський розповів, що хоче "нагадати людям вдома та в усьому світі, з чим стикається Україна, та підтримати людей і партнерів, які виконують надзвичайну роботу щогодини кожного дня в неймовірно складних умовах".

Нагадаємо, це вже третій візит принца Гаррі до України від початку повномасштабної війни. Минулого разу він був у Києві торік у вересні.