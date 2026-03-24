24 березня 2026, 22:35

Нова вілла "Юзіка" Корявченкова в Іспанії: дружина нардепа пояснила, звідки взяли гроші

24 березня 2026, 22:35
Фото з відкритих джерел
У соцмережах з'явилась інформація про те, що родина Юрія Коявченкова в Іспанії придбала Віллу за 150 тисяч євро. Дружина народного депутата прокоментувала ситуацію

Про це написала дружина депутата Тетяна Корявченкова, передає RegioNews.

За словами Тетяни Корявченкової, вони дійсно живуть у цьому будинку в Іспанії, про який пишуть у ЗМІ. Вона підтвердила, що придбала цю нерухомість минулого року за 150 тисяч євро. При цьому вона зауважила, що ця інформація не приховується і буде відображена в декларації.

"Юра має подати декларацію і ця квартира буде там, з ціною і умовами купівлі: розстрочка, терміни і суми виплат", - каже дружина депутата.

Також вона висловилась про перебування її чоловіка за кордоном. Вона порадила журналістам зробити офіційний запит і отримати відповідь від офіційних структур про те, як депутат виїхав, на яких підставах. На її думку, журналісти могли отримати доступ до їхніх персональних даних.

"Я так розумію, цю адресу надав їм інформатор, який має доступ до наших закритих даних", - припускає Тетяна.

Нагадаємо, що раніше журналісти запитували в "слуги народу" про нову квартиру та про те, на яких підставах його родина там проживає. Юрій Корявченков заявив, що всі дані є в його декларації, а квартири в Іспанії в нього немає. Водночас депутат за 2023 рік не задекларував жодних витрат, пов'язаних із проживанням його дружини та дітей за кордоном.

депутат Нерухомість Юрій Корявченков
