Фото: Львівська митниця

Про це повідомляє Львівська митниця, передає RegioNews.

Обладнання знайшли в автобусі сполученням "Бонн–Харків", який повертався в Україну. Водій, 39-річний мешканець Київщини, вказав у декларації лише шість систем Starlink Mini KIT. Проте під час рентген-сканування автобуса митники помітили аномалії в багажному відділенні. Як з’ясувалося, чоловік намагався провезти 23 системи, приховавши 17 із них.

Водій пояснив, що обладнання нібито призначене для особистого користування, а точну кількість він "забув" вказати у документах.

На порушника склали протокол за ч. 2 ст. 471 Митного кодексу України.

