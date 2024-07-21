У Карпатах у 700 метрах від кордону знайшли виснаженого чоловіка, який хотів дістатися до Румунії

фото: ДПСУ

У Карпатах прикордонники виявили виснаженого чоловіка, який заблукав у горах, намагаючись незаконно перетнути кордон

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на Держприкордонслужбу.

25-річного порушника виявили зранку за 700 метрів від кордону правоохоронці разом з колегами з ДСНС.

"Він ледь не загинув від переохолодження, бо заблукав у горах, коли намагався дістатися до Румунії", - розповіли прикордонники.

Чоловіка доставили в лікарню, де він отримав необхідну медичну допомогу.

Нагадаємо, нещодавно у горах Закарпаття за два кілометри від кордону прикордонники виявили тіло чоловіка.