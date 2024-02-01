Сигарети на магнітах під вагоном: на Закарпатті прикордонники вилучили контрабанду

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У вантажному потягу, що прямував до Угорщини, прикордонний наряд Чопського загону знайшов партію безакцизних тютюнових виробів. Контрабандні сигарети виявили у пункті пропуску "Соловка"

Як повідомляє RegioNews, про це інформує Державна прикордонна служба України.

В ході перевірки 65 вагонів транспортного засобу, яким перевозили вантажі різного характеру, правоохоронці виявили шість пакунків сигарет без марок акцизного збору.

"Вони були запаковані у поліетилен та прикріплені під днищем одного з вагонів за допомогою магнітів", - йдеться у повідомленні.

Виявлені майже дві сотні пачок сигарет вилучено співробітниками митниці.

Раніше повідомлялось, що прикордонники на Закарпатті впіймали ще 14 нелегальних "туристів". Найбільш "затребуваною" виявилася українсько-угорська ділянка - її мали намір нелегально здолати 12 осіб. 2 осіб більше зацікавила Румунія.