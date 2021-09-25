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25 вересня 2021, 18:35 83

На Закарпатті судимий чоловік обікрав аптеку

25 вересня 2021, 18:35 83
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Нацполіція
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В одному з сіл Мукачівшини зайшов до аптеки, щоб позичити грошей. Коли ж він побачив, що там нікого немає, то вкрав 4 тисячі гривень

Про це пише RegioNews з посиланням на пресслужбу поліції області

Зазначається, що до правоохоронців звернулася мешканка одного із сіл Мукачівщини. Жінка повідомила, що всього на кілька хвилин відлучилася із свого робочого місця у аптеці, а коли повернулася, то з’ясувалося, що грошей немає.

Правоохоронці прибули на місце крадіжки та опитали можливих свідків злочину. Невдовзі вдалося з'ясувати, що до злочину може бути причетний 39-річний місцевий мешканець. Чоловік раніше заходив до аптеки, щоб позичити грошей. Коли ж він побачив, що там нікого немає, то вкрав 4 тис. грн. Частину грошей вилучили та повернули власниці.

Правоохоронці встановили, що чоловік уже мав судимість за схожий злочин. Його затримали та помістили до СІЗО.

Слідство триває. Зловмиснику загрожує до шести років ув'язнення.

Аптеки крадіжка СІЗО слідство суд

 
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