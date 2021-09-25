На Закарпатті судимий чоловік обікрав аптеку

Нацполіція

В одному з сіл Мукачівшини зайшов до аптеки, щоб позичити грошей. Коли ж він побачив, що там нікого немає, то вкрав 4 тисячі гривень

Про це пише RegioNews з посиланням на пресслужбу поліції області

Зазначається, що до правоохоронців звернулася мешканка одного із сіл Мукачівщини. Жінка повідомила, що всього на кілька хвилин відлучилася із свого робочого місця у аптеці, а коли повернулася, то з’ясувалося, що грошей немає.

Правоохоронці прибули на місце крадіжки та опитали можливих свідків злочину. Невдовзі вдалося з'ясувати, що до злочину може бути причетний 39-річний місцевий мешканець. Чоловік раніше заходив до аптеки, щоб позичити грошей. Коли ж він побачив, що там нікого немає, то вкрав 4 тис. грн. Частину грошей вилучили та повернули власниці.

Правоохоронці встановили, що чоловік уже мав судимість за схожий злочин. Його затримали та помістили до СІЗО.

Слідство триває. Зловмиснику загрожує до шести років ув'язнення.