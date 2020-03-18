У Мукачеві знов стріляли, є поранений
У Мукачеві на АЗС "ULTRA", поблизу найбільшого місцевого ринку ГІД, ввечері 17 березня сталася стрілянина, повідомляє RegioNews із посиланням на "Закарпаття онлайн".
Як зазначається, з вогнепальним пораненням у поперек до Мукачівської ЦРЛ госпіталізовано чоловіка 1967 року народження.
Як стало відомо, постраждалий, мешканець Мукачева, їхав вулицею Масарика, а стріляли в нього з іншого автомобіля.
Нагадаємо, 7 лютого в Мукачеві сталася стрілянина за участю Артура Пашкуляк, якого пов'язують з екс-нардепом Михайлом Ланьо. В результаті інциденту двоє людей отримали вогнепальні поранення.
8 лютого на Закарпатті поліція провела спецоперацію по затриманню членів злочинного угруповання, в результаті якої затримано сім осіб.
11 лютого керівництво поліції міста було відсторонено від обов'язків.
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