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18 березня 2020, 08:44 8

У Мукачеві знов стріляли, є поранений

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18 березня 2020, 08:44 8
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З вогнепальним пораненням у поперек до Мукачівської ЦРЛ госпіталізовано чоловіка 1967 року народження
Фото: Город Львов
З вогнепальним пораненням у поперек до Мукачівської ЦРЛ госпіталізовано чоловіка 1967 року народження

У Мукачеві на АЗС "ULTRA", поблизу найбільшого місцевого ринку ГІД, ввечері 17 березня сталася стрілянина, повідомляє RegioNews із посиланням на "Закарпаття онлайн".

Як зазначається, з вогнепальним пораненням у поперек до Мукачівської ЦРЛ госпіталізовано чоловіка 1967 року народження.

Як стало відомо, постраждалий, мешканець Мукачева, їхав вулицею Масарика, а стріляли в нього з іншого автомобіля.

Нагадаємо, 7 лютого в Мукачеві сталася стрілянина за участю Артура Пашкуляк, якого пов'язують з екс-нардепом Михайлом Ланьо. В результаті інциденту двоє людей отримали вогнепальні поранення.

8 лютого на Закарпатті поліція провела спецоперацію по затриманню членів злочинного угруповання, в результаті якої затримано сім осіб.

11 лютого керівництво поліції міста було відсторонено від обов'язків.


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