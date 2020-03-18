В Мукачево снова стреляли, есть раненый
В Мукачево на АЗС "ULTRA", вблизи крупнейшего местного рынка ГИД, вечером 17 марта произошла стрельба, сообщает RegioNews со ссылкой на "Закарпатье онлайн".
Как отмечается, с огнестрельным ранением в поясницу в Мукачевскую ЦРБ госпитализирован мужчина 1967 года рождения.
Как стало известно, пострадавший, житель Мукачево, ехал по улице Масарика, а стреляли в него из другого автомобиля.
Напомним, 7 февраля в Мукачево произошла стрельба с участием Артура Пашкуляка, которого связывают с экс-нардепом Михаилом Ланьо. В результате инцидента двое человек получили огнестрельные ранения.
8 февраля на Закарпатье полиция провела спецоперацию по задержанию членов преступной группировки, в результате которой задержаны семь человек.
11 февраля руководство полиции города было отстранено от обязанностей.
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