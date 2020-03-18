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В Мукачево снова стреляли, есть раненый
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18 марта 2020, 08:44 5

В Мукачево снова стреляли, есть раненый

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18 марта 2020, 08:44 5
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С огнестрельным ранением в поясницу в Мукачевскую ЦРБ госпитализирован мужчина 1967 года рождения
Фото: Город Львов
С огнестрельным ранением в поясницу в Мукачевскую ЦРБ госпитализирован мужчина 1967 года рождения

В Мукачево на АЗС "ULTRA", вблизи крупнейшего местного рынка ГИД, вечером 17 марта произошла стрельба, сообщает RegioNews со ссылкой на "Закарпатье онлайн".

Как отмечается, с огнестрельным ранением в поясницу в Мукачевскую ЦРБ госпитализирован мужчина 1967 года рождения.

Как стало известно, пострадавший, житель Мукачево, ехал по улице Масарика, а стреляли в него из другого автомобиля.

Напомним, 7 февраля в Мукачево произошла стрельба с участием Артура Пашкуляка, которого связывают с экс-нардепом Михаилом Ланьо. В результате инцидента двое человек получили огнестрельные ранения.

8 февраля на Закарпатье полиция провела спецоперацию по задержанию членов преступной группировки, в результате которой задержаны семь человек.

11 февраля руководство полиции города было отстранено от обязанностей.


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