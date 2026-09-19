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19 вересня 2026, 18:46

"Буде більше": Зеленський анонсував розширення далекобійних можливостей України

19 вересня 2026, 18:46
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Фото: соцмережі
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Володимир Зеленський після доповідей міністра оборони Євгенія Хмари та головнокомандувача ЗСУ Михайла Драпатого заявив про підготовку розширення далекобійних можливостей України

Про це глава держава повідомив у соцмережах, передає RegioNews.

"Погодив і нові далекобійні операції у відповідь на російські удари. Готуємо розширення наших далекобійних можливостей", – зазначив Зеленський.

Також президент заявив про підготовку рішень щодо оновлення управлінських підходів і системи реагування на виклики в командуванні Медичних сил ЗСУ після зміни керівництва.

За словами Зеленського, важливо максимально масштабувати успішні практики, які застосовують у бойових бригадах та ефективних патронатних службах. Він назвав поширення успішного досвіду Сил оборони пріоритетом для командувачів усіх рівнів.

Під час зустрічі також обговорили оновлення нормативної бази та підходів до залучення іноземних добровольців до служби в Силах оборони України.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп 18 вересня підписав законопроєкт H.R. 5334 – "Закон Ліндсі Грема про введення санкцій проти Росії та Ірану у 2026 році". Він передбачає жорсткі обмеження проти російських чиновників, банків, олігархів та учасників так званого тіньового флоту.

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