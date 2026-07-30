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30 липня 2026, 13:10

На Житомирщині внаслідок російської атаки постраждали 6 людей, серед них – 3 дітей

30 липня 2026, 13:10
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Фото: ДСНС
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Під час чергової комбінованої ракетно-дронової атаки російські війська завдали удару по Коростенському району Житомирської області.

Про це повідомляє голова Житомирської ОВА Віталій Бунечко, передає RegioNews.

Ворожі засоби ураження поцілили в одне з місцевих аграрних підприємств.

Внаслідок вибухової хвилі зазнали пошкоджень житлові будинки та об’єкти соціальної інфраструктури.

Через ворожий обстріл постраждали шестеро, з яких троє – діти. Усіх госпіталізували до лікарень, де їм надають необхідну допомогу.

На місці події працюють рятувальники, правоохоронці, медики та представники місцевої влади. Сапери ДСНС обстежують територію на наявність вибухонебезпечних предметів, триває ліквідація наслідків атаки та фіксація завданих руйнувань.

Нагадаємо, у Львові рятувальники разом із небайдужими мешканцями міста деблокували з-під завалів п'ятиповерхового будинку дев'ятьох людей, які опинилися під уламками внаслідок російського ракетного удару.

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