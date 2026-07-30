У Кривому Розі 31 липня – День жалоби за жертвами ракетного удару по Радушному

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У Кривому Розі 31 липня оголошено День жалоби за загиблими внаслідок російського ракетного удару по селищу Радушне Криворізького району Дніпропетровської області

Про це повідомив голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул, передає RegioNews.

За його словами, в День жалоби на всій території Кривого Рогу приспустять Державні прапори на будівлях органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій.

Також у місті скасовано всі розважальні та концертні заходи, а місцевим медіа рекомендовано обмежити трансляцію розважального контенту.

Як відомо, трагедія сталася вночі 30 липня. Російська ракета влучила у приватний будинок, де проживала багатодітна родина. Унаслідок удару будівля була повністю зруйнована. За останніми даними, загинули щонайменше шестеро людей, серед яких троє дітей.

Правоохоронці зазначають, що кількість жертв може зрости, адже тривають пошукові роботи.