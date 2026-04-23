У Польщі поблизу кордону з Україною ведмідь напав на жінку: вона загинула

Фото з відкритих джерел

Про це повідомляє "Високий замок", передає RegioNews.

58-річна жінка встигла коротко повідомити сина про зустріч із ведмедем, після чого зв'язок обірвався. Коли рятувальники прибули, жінка вже померла від отриманих травм.

Трагедія сталась у польського присілку Полонна, розташованого за 40 кілометрів від українського кордону. Жінка знаходилась у лісі іх сином, проте в якийсь момент вони розійшлись. Вона встигла зателефонувати рідним та сказати про звіра, але було вже пізно. Екстрені служби прибули оперативно, але, на жаль, вони уже не змогли врятувати її життя.

Місцева влада гміни Буківсько закликала громадян утриматися від лісових прогулянок. Наразі фахівці з'ясовують обставини трагедії.

Нагадаємо, на Львівщині судитимуть жінку за загибель трьох дітей. Вона залишила їм самих на весь день, а коли повернулась – виявила мертвими. Експертиза встановила, що вони загинули через отруєння продуктами горіння.