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11 квітня 2025, 22:45

Європейські країни бояться відправляти миротворців в Україну без підтримки США

11 квітня 2025, 22:45
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Європейські партнери продовжують обговорювати можливу миротворчу місію в Україну. Проте відстороненність від цього з боку США є викликом

Про це повідомляє Politico, передає RegioNews.

10 квітня ключові союзники України, включно з Францією та Британією, збирались в Брюсселі в штаб квартирі НАТО. Вони обговорювали деталі можливої миротворчої місії у випадку мирної угоди з РФ. Очолювали зустріч міністри оборони Франції Себастьян Лекорню та Британії Джон Гілі.

"Ми не зможемо досягти домовленостей, поки не буде хоча б основи для мирних переговорів", - зазначив міністр оборони Британії.

При цьому європейські партнери вважають небажання США долучатися до місії в Україні одним із головних викликів. Зокрема, європейські країни побоюються починати місію без логістичної, протиповітряної та розвідувальної підтримки з боку армії США.

Нагадаємо, що раніше прем'єр Великої Британії Кір Стармер заявив, що Велика Британія та Франція працюватимуть спільно з Україною, щоб представити мирний план Сполученим Штатам Америки.

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