Ілюстративне фото

Про це повідомляє Nottinghamshire Live, передає RegioNews.

Британцю заборонили відвідувати всі паби Англії та Уельсу протягом двох років. Це сталось через те, що він скоїв жорсткий напад.

Інцидент стався 6 липня в пабі. Чоловік вдарив відвідувача кулаком у голову, завдавши важких ушкоджень - переломів обличчя, включно з оком, носом та щоками. Відомо, що постраждалому довелось пережити хірургічні втручання.

Суд за це не лише заборонив нападнику відвідувати бари. Він також отримав 120 годин громадських робіт, та повинен виплатити постраждалому компенсацію в розмірі 7,5 тисячі фунтів. Крім того, він буде носити браслет за контролем рівня алкоголю.

Нагадаємо, що раніше сталась бійка в кафе на Волині. Чоловік жорстоко побив іншого відвідувача. Постраждалий був госпіталізований з мозковою травмою та переломом склепіння й основи черепа.