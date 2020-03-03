Турецькі війська в Сирії збили ще один літак Асада
Турецькі військові на території сирійської провінції Ідліб збили винищувач режиму Асада
Турецькі військові на території сирійської провінції Ідліб збили винищувач режиму Асада
Про це повідомляє Міністерство національної оборони Туреччини у Twitter, передає RegioNews.
"У рамках успішної операції "Весняний щит" був збитий винищувач типу L-39, що належить режиму", – йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, 28 лютого сирійські війська нанесли авіаудар в Ідлібі, в результаті якого загинули турецькі військові. За останніми даними, в результаті атаки загинули 36 турецьких військовослужбовців.
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