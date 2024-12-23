Не доплыли из Сирии: возле Португалии дрейфует сломанное российское судно

Судно Sparta. Фото: пресс-служба ГУР Украины

У берегов Португалии сломался российский грузовой корабль, перевозивший из Сирии вооружение и технику армии Российской Федерации.

Об этом сообщает пресс-служба Главного управления разведки Украины (ГУР), передает RegioNews. По информации ведомства, судно сломалось в открытом море.

"Грузовое судно Sparta, которое Россия отправила для вывоза своего вооружения и техники из Сирии, сломалось во время движения - вышла из строя топливная трубка главного двигателя. Экипаж россиян пытается устранить проблему и дрейфует в открытом море вблизи Португалии", – сообщили в ГУР Украины.

В разведке отметили, что остатки российской армии в Сирии завершают взимание с отдаленных районов и находятся только в двух местах, в частности, на авиабазе в Хмеймиме и военно-морской в ​​Тартусе.

По данным ГУР, часть своего вооружения и техники из порта Тартуса россияне перебрасывают морским путем в Ливию.

Кроме того, в ведомстве подчеркнули, что руководство армии РФ активно обсуждает якобы требование новой власти арабской республики к России полностью вывести свой военный контингент с сирийской территории, в том числе из баз в Хмеймиме и Тартусе, не позднее 20 февраля 2025 года.

В ГУР добавили, что такие шаги якобы связаны с желанием новой сирийской власти добиться снятия международных санкций.

Ранее в Главном управлении разведки сообщали, что Украина эвакуировала с территории Сирии через Ливан еще 34 человека, в том числе 15 детей.