У Данії окремі українські пілоти навчаються на F-16 в повітрі, – Ігнат

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У Данії українські пілоти вже проходять підготовку в повітрі з інструкторами на винищувачах F-16. Наступним етапом будуть самостійні польоти

Про це повідомив речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат під час брифінгу в медіацентрі "Україна – Укрінформ", передає RegioNews.

"Перед цим були легкомоторні літаки натівського зразка, які допомагають легше перейти на F-16. Зараз це вже польоти з інструктором. Кожен день може збільшуватися число українських пілотів, які проходять підготовку і виконують завдання, які ставить перед ними інструктор", – розповів Ігнат.

За його словами, наступним етапом будуть самостійні польоти на літаках.

"І тоді вже відповідно польоти на бойове застосування для того, щоб навчатися воювати на цьому літаку", – додав речник.

Ігнат розповів, що окрім пілотів, які навчаються в Данії, навчання проходять в США й у Великій Британії. Підготовку проходять не лише пілоти, а й інші фахівці, наземний персонал, офіцери бойового управління й інженерно-авіаційної служби.

Нагадаємо, при Міноборони створили спеціальну структуру "Офіс-61", яка буде займатися інтеграцією винищувачів F-16 у загальну систему Сил оборони України.