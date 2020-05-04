Польща відновила видачу віз для українців, але тільки частково

Приймаються заяви для роботи в сільському господарстві та міжнародних перевезеннях

Приймаються заяви для роботи в сільському господарстві та міжнародних перевезеннях

В Україні консульські установи Польщі з 4 травня відновлюють частковий процес видачі віз. Серед пріоритетних категорій - працівники сільського господарства, садівництва та міжнародних перевезень.

Про це повідомляє прес-служба посольства Польщі в Україні, інформує RegioNews.

"З 4 травня цього року консульські установи в Україні відновлюють видачу віз частково. Спочатку будуть прийматися тільки заявки на отримання візи для роботи в сільському господарстві, садівництві і міжнародних перевезеннях", - йдеться в повідомленні.

В посольстві попереджають, що отримання візи в інших цілях, крім перерахованих вище категорій, прийматися не будуть.

Також для подачі заяви на візу потрібно зареєструватися в системі електронного консульства e-konsulat.

Таке послаблення є відповіддю на заклики польських роботодавців і працівників з України про можливості працевлаштування українців на сезонних роботах.

Раніше повідомлялося, що у Кабміні готові випустити українців на заробітки в країни ЄС, якщо представники Євросоюзу нададуть офіційний запит і пообіцяють легальну роботу для трудових мігрантів.