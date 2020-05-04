Польща відновила видачу віз для українців, але тільки частково
В Україні консульські установи Польщі з 4 травня відновлюють частковий процес видачі віз. Серед пріоритетних категорій - працівники сільського господарства, садівництва та міжнародних перевезень.
Про це повідомляє прес-служба посольства Польщі в Україні, інформує RegioNews.
"З 4 травня цього року консульські установи в Україні відновлюють видачу віз частково. Спочатку будуть прийматися тільки заявки на отримання візи для роботи в сільському господарстві, садівництві і міжнародних перевезеннях", - йдеться в повідомленні.
В посольстві попереджають, що отримання візи в інших цілях, крім перерахованих вище категорій, прийматися не будуть.
Також для подачі заяви на візу потрібно зареєструватися в системі електронного консульства e-konsulat.
Таке послаблення є відповіддю на заклики польських роботодавців і працівників з України про можливості працевлаштування українців на сезонних роботах.
Раніше повідомлялося, що у Кабміні готові випустити українців на заробітки в країни ЄС, якщо представники Євросоюзу нададуть офіційний запит і пообіцяють легальну роботу для трудових мігрантів.
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