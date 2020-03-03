Коронавірус у світі: число заражених перевищила 90 тисяч осіб
Про це повідомляє RegioNews, посилаючись на нові дані Центру системних досліджень та інжинірингу при Університеті Джона Гопкінса.
Зокрема, за кількістю випадків зараження лідирує Китай - 80 тис. 151, за межами материкового Китаю число заражених досягло 10, 696 тис., збільшившись за минулу добу майже на 2,3 тис. випадків.
Ще 4 812 випадків зафіксовано у Південній Кореї, 2 036 в Італії, 1 501 в Ірані, на території Японії - 980, з них 705 припадає на пасажирів і членів екіпажу Diamond Princess, який стояв на карантині в Йокогамі.
Після Китаю, за кількістю загиблих наступний Іран - 66 людей, Італія - 52 людини та Південна Корея - 28 людей.
При цьому одужали після захворювання по всьому світу - 47 тис. 995 осіб.
У Франції налічується 191 хворий, в Німеччині - 165, Іспанії - 120, Сінгапурі - 108, Гонконгу - 100, США - 105, Кувейті - 56, Бахрейні - 49, Таїланді - 43, на Тайвані та у Швейцарії - по 42, Великобританії - 40, Австралії - 31, Малайзії - 29, Канаді - 27, Іраку - 26, Норвегії - 25, ОАЕ - 21, Нідерландах і Австрії - по 18, В'єтнамі - 16, Швеції - 15, Лівані - 10, Ізраїлі - 12, Макао - 10.
Менше 10 випадків зараження зареєстровані ще в 45 країнах світу.
Раніше у Всесвітній організації охорони здоров'я (ВООЗ) заявили, що вимірювання температури пасажирів, які в'їжджають в країну - це витратний і не ефективний спосіб боротьби із коронавірусом.
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