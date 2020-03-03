Коронавирус в мире: число зараженных превысило 90 тысяч человек
Об этом сообщает RegioNews, ссылаясь на новые данные Центра системных исследований и инжиниринга при Университете Джона Хопкинса.
В частности, по количеству случаев заражения лидирует Китай - 80 тыс. 151, за пределами материкового Китая число зараженных достигло 10, 696 тыс., увеличившись за минувшие сутки почти на 2,3 тыс. случаев.
Еще 4812 случаев зафиксировано в Южной Корее, 2036 в Италии, 1501 в Иране, на территории Японии - 980, из них 705 приходится на пассажиров и членов экипажа Diamond Princess, стоящего на карантине в Йокогаме.
После Китая, по количеству погибших следующий Иран - 66 человек, Италия - 52 человека и Южная Корея - 28 человек.
При этом выздоровели после заболевания по всему миру - 47 тыс. 995 человек.
Во Франции насчитывается 191 больной, в Германии - 165, Испании - 120, Сингапуре - 108, Гонконге - 100, США - 105, Кувейте - 56, Бахрейне - 49, Таиланде - 43, на Тайване и в Швейцарии - по 42, Великобритании - 40, Австралии - 31, Малайзии - 29, Канаде - 27, Ираке - 26, Норвегии - 25, ОАЭ - 21, Нидерландах и Австрии - по 18, Вьетнаме - 16, Швеции - 15, Ливане - 13, Израиле - 12, Макао - 10.
Менее 10 случаев заражения зарегистрированы еще в 45 странах мира.
Напомним, ранее во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) заявили, что измерение температуры пассажиров, въезжающих в страну - это расходный и не эффективный способ борьбы с коронавирусом.
- 11:05 04 марта На Кинбурнской косе на берег вынесло человеческие останки
- 11:04 04 марта В Черниговской области жителей предостерегли от походов в театры и кино
- 11:03 04 марта "Луцктепло" "нагрело" бюджет на 16 миллионов
- 10:51 04 марта Под Киевом из-за тумана столкнулись 10 автомобилей
- 10:44 04 марта Дубилет и Милованов пройдут дополнительные собеседования - нардеп
- 10:41 04 марта В зоне ООС погиб военный из Черниговской области
- 12:15 02 марта Базовый вариант для Зеленского – замена Гончарука и самых зашквареных министров - политолог
- 12:42 29 февраля Зеленский и Гончарук повздорили из-за Коломойского
- 19:44 29 февраля Местные власти не должны заниматься политикой, - Денис Шмыгаль
- 18:48 29 февраля Обнародовали повестку дня внеочередного пленарного заседания Верховного Совета 4 марта
- 12:57 28 февраля В Борисполе госпитализировали женщину с подозрением на коронавирус
- 19:34 28 февраля Зеленский срочно созывает Верховную Раду. Могут рассматривать отставку Гончарука