Атака на судна РФ: уражено 21 танкер, буксири та суховантажі

Фото: Генштаб ЗСУ/Facebook

У ніч на 11 липня підрозділи Сил оборони України завдали удару по плавзасобах російських військ в акваторії Азовського моря

Про це повідомив Генштаб, передає RegioNews.

За попередньою інформацією, уражено 21 танкер РФ, які використовуються для транспортування нафти та нафтопродуктів в обхід міжнародних санкцій.

Такі перевезення забезпечують надходження коштів, які Росія може використовувати для фінансування війни проти України.

Також уражено чотири буксири, два суховантажні судна та земснаряд. Ці судна, за даними Сил оборони, використовуються російською стороною для військової логістики, перевезення вантажів і підтримки роботи портової інфраструктури.

Наразі ступінь пошкоджень та остаточні результати ураження уточнюються.

Сили оборони України продовжують заходи, спрямовані на зниження воєнно-економічного потенціалу Росії.

Нагадаємо, раніше в Генштабі підтвердили, що в ніч на 10 липня Сили оборони атакували 18 російських суден, кілька великих нафтопереробних заводів, терміналів та складів із пальним. Зокрема, один із найбільших НПЗ росіян.