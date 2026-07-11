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11 липня 2026, 14:48

Переплив Тису, щоб повернутися на фронт: історія бійця "Хартії"

11 липня 2026, 14:48
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Скриншот із відео
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Військовослужбовець Роман із Івано-Франківщини повернувся до війська після кількох місяців поза службою. Щоб знову стати до лав оборонців України, він переплив річку Тиса та приєднався до 13 бригади Національної гвардії "Хартія"

Свою історію військовий із позивним "Тиса" розповів на YouTube-каналі бригади, передає RegioNews.

Роман почав служити ще у 2019 році – спершу проходив строкову службу, а згодом підписав контракт. Після початку повномасштабного вторгнення РФ він виконував бойові завдання на Луганщині, зокрема у Серебрянському лісі, а також брав участь у Курській операції.

За словами військового, після повернення підрозділу з Курщини у нього виник конфлікт із командуванням та накопичилося моральне виснаження. 25 березня 2025 року він самовільно залишив військову частину.

Певний час Роман перебував в Україні, а згодом виїхав за кордон. Він розповів, що через гори пішки перейшов до Румунії, а потім вирушив до Польщі, де працював у промисловому альпінізмі.

Згодом військовий вирішив повернутися до служби. Допомогти йому відновити шлях у військо взявся колишній командир, якому Роман довіряв. Через складнощі з документами вони вирішили, що найшвидшим способом буде повернення через річку Тиса.

"Тиса"розповів, що перед переправою підготував документи та телефон, замотавши їх у захист, і зайшов у воду з рюкзаком вагою близько 12–15 кілограмів.

"Це було 25 березня. Сніг у горах танув, вода піднялася, було темно. Ледь не втопився, води напився добре", – згадує військовий.

Після переходу кордону його зустрів побратим, який допоміг організувати повернення до підрозділу. Нині Роман служить оператором БпЛА у зенітно-ракетному дивізіоні 13 бригади НГУ "Хартія".

За словами військового, рішення повернутися до служби стало для нього важливим кроком, адже він хотів знову бути серед побратимів і продовжити боротьбу.

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