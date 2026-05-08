08 травня 2026, 22:19

На дорогах Нікопольщини з’явилися антидронові сітки

08 травня 2026, 22:19
Фото ілюстративне: Олексій Кулеба/Телеграм
У Нікопольському районі, який чи не щодня перебуває під вогнем російських окупантів, посилюють заходи безпеки на автошляхах. Вздовж доріг почали встановлювати спеціальні антидронові сітки, аби мінімізувати ризики для водіїв та пасажирів

Про це повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа, передає RegioNews.

"Сітки дозволять посилити захист місцевих від ворожих FPV. Заплутуючись у них, безпілотник не вибухає. Або ж детонує на відстані від людей та автівок", - підкреслив Ганжа під час поїздки в район.

Загалом в області антидроновими сітками облаштували вже більш як 150 кілометрів доріг.

Нагадаємо, що російські окупанти протягом дня кілька разів атакували FPV-дронами Нікопольський район Дніпропетровської області, унаслідок чого пошкоджень зазнали цивільні будівлі.

Дніпропетровська область Нікополь Антидронові сітки
