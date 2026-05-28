Фото: поліція

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції.

Під час огляду салону легковика поліцейські виявили обгорілі останки людини. Тіло направили на судмедекспертизу для точної ідентифікації загиблого та встановлення причини смерті.

Наразі правоохоронці з'ясували, що автівкою користувався 28-річний вінничанин.

В результаті проведених першочергових слідчо-оперативних заходів встановлені обставини, що можуть вказувати на можливе самогубство.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ст. 115 КК України з приміткою "самогубство".

Всі деталі та остаточні причини події встановлюватимуть у ході розслідування.

Нагадаємо, українська TikTok-блогерка та її помічниця загинули в ДТП. Аварія сталась на трасі Київ-Одеса. Автомобіль Porsche Cayenne з невстановлених причин виїхав з дороги та врізався у бетонну стелу. Після зіткнення машина загорілась та повністю згоріла.