РФ вночі запустила по Україні "Кинджал" та майже 150 ударних безпілотників
У ніч на 28 травня РФ атакувала Україну аеробалістичною ракетою “Кинджал” та 147 ударними БпЛА типу Shahed (в т.ч. реактивними), Гербера, Італмас та безпілотниками інших типів
Про це передає RegioNews із посиланням на Повітряні сили ЗСУ.
Повітряну атаку відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ, безпілотні системи та мобільні вогневі групи.
Станом на 08:00 сили ППО знищили або подавили 138 російських безпілотників.
Зафіксовано влучання ракети "Кинджал” та 9 ударних БпЛА на 7 локаціях, а також падіння уламків збитих дронів на 6 локаціях.
Нагадаємо, вночі 28 травня російські війська атакували ударними безпілотниками південь Одеської області. Пошкоджені обʼєкт інфрастуктури та приватний будинок.
28 травня 2026, 09:27Позика на мільярди євро від ЄС: у Раді готують ратифікацію угоди
28 травня 2026, 09:22На Буковині накрили дві нелегальні АЗС: вилучено 11 тонн сурогатного дизпалива
28 травня 2026, 09:14На Волині зіткнулися автомобіль та шкільний автобус: 9 постраждалих, серед них – п'ятеро дітей
28 травня 2026, 08:57Обстріли Харківщини: двоє постраждалих, пошкоджено десятки об'єктів інфраструктури
28 травня 2026, 08:56Тіло в обгорілому авто: на Вінниччині поліція з'ясовує обставини загибелі чоловіка
28 травня 2026, 08:43Зламали руку, застосували шокер і газ: на Волині судитимуть працівника ТЦК
28 травня 2026, 08:38"Вам не жить в селі": на Полтавщині п'яний чоловік погрожував переселенцям зброєю
28 травня 2026, 08:20На Херсонщині через російські атаки одна людина загинула, серед 15 поранених – двоє дітей
