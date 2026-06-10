"АЗОВ" вдарив по "тіньовому флоту" росіян у Маріуполі

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1-й корпус НГУ "Азов", ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях, ЦСО "Альфа" СБУ та СБС провели спільну операцію. В результаті вдалось знищити об’єкти критичної інфраструктури Маріупольського торговельного порту

Про це повідомляє 1-му корпусі Національної гвардії "Азов", передає RegioNews.

Українські військові уразили електропідстанції, радіолокаційне обладнання, ремонтну інфраструктуру, башту управління та ємності з паливно-мастильними матеріалами. Зокрема, вдарили по підсакційному суховантажу "Lady Augusta". Це судно є частиною так званого "тіньового флоту" РФ.

"Завдяки злагодженій роботі всіх задіяних підрозділів, ворог зазнав чергового болісного удару. Морський торговельний порт у Маріуполі повністю знеструмлений, а логістика російських військ суттєво ускладнена. "Азов" продовжує контролювати логістичні потужності та застосовувати санкції проти росіян у Приазов’ї", - кажуть військові.

Нагадаємо, що українські військові продовжують нищити техніку ворога на фронті. Прикордонники показали ефектні кадри з Брянської області РФ.