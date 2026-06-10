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10 червня 2026, 15:59

Російський терор у Харкові: 10 постраждалих внаслідок ударів по житлових кварталах

10 червня 2026, 15:59
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Фото: ДСНС
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Унаслідок чергових російських ударів по Харкову 10 червня постраждали десять людей. Під обстріл потрапили Немишлянський та Індустріальний райони міста

Про це повідомили у ДСНС, передає RegioNews.

За попередніми даними, російські війська завдали ударів по житлових будинках та об’єктах цивільної інфраструктури.

"Під ударом росіян знову опинилися житлові будинки та цивільна інфраструктура", — зазначили у повідомленні.

На місцях влучань працювали підрозділи Державної служби з надзвичайних ситуацій, поліцейські, медики, волонтери та комунальні служби міста.

До ліквідації наслідків атаки залучили значні сили екстрених служб, які надавали допомогу постраждалим та усували наслідки руйнувань.

Інформація про характер травм постраждалих та масштаби пошкоджень уточнюється.

Нагадаємо, що внаслідок ранкової атаки російських безпілотників на Харків постраждали вже семеро людей. Ворог б'є по житлових кварталах та цивільному транспорту.

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