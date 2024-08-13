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13 серпня 2024, 16:32

В одній з областей України уже почали розсилати повістки поштою

13 серпня 2024, 16:32
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фото: insider-media.net
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У Волинській області Територіальні центри комплектування та соціальної підтримки вже надсилають поштою повістки військовозобов'язаним

Про це повідомляє місцеве видання VSN з посиланням на обласний ТЦК, передає RegioNews.

Як розповіла пресофіцерка Волинського ТЦК та СП Уляна Кравчук, повістки поштою уже відправляють резервістам і військовозобов’язаним для оновлення військово-облікових даних. Повістки відправляють рекомендованим листом на адресу, яку вказала особа у територіальному центрі або ж за останнім місцем реєстрації.

Представниця ТЦК пояснила, що повістка, відправлена поштою, вважається врученою у день отримання рекомендованого листа адресатом, у день проставлення відмітки про відмову отримати лист чи день проставлення відмітки про відсутність особи за адресою.

Кравчук наголосила, що повістка буде вважатися належним чином врученою навіть в тому разі, коли адресат з якихось причин не зміг її отримати. А якщо людина не з'явиться до ТЦК у визначений час, вказаний у повістці, вона нестиме адміністративну відповідальність. Постанова про накладення штрафу також буде відправлена поштою.

При цьому речниця ТЦК наголосила, що сплата штрафів не стане способом уникнути мобілізації. Адже адміністративне покарання не звільняє від виконання військового обов’язку.

Нагадаємо, раніше Полтавська міська рада ухвалила рішення про виділення з міського бюджету 500 тисяч гривень на розсилку поштою рекомендованих листів з повістками для оновлення військово-облікових даних.

Волинська область повістка мобілізація військовозобовʼязані оновлення даних 
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